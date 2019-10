Andrea Guerrieri è il nuovo presidente Cna Benessere e Sanità

REGGIO EMILIA – Andrea Guerrieri è il nuovo presidente di Cna Benessere e Sanità. Andrea, 51 anni, è il perfetto esempio di ricambio generazionale ben riuscito. Dal 1987 gestisce il salone Griffe Hair in via Emilia San Pietro avviato dal padre Silvano, il quale oltre al lavoro e alla passione come acconciatore gli ha trasmesso la dedizione e l’impegno attivo al servizio dell’Associazione.

In continuità con il suo predecessore Alessandra Spaggiari, il neo presidente Guerrieri ha detto che è necessario “un maggior coinvolgimento degli imprenditori poiché la partecipazione è fondamentale non solo per capire i problemi di ciascuna categoria e avanzare progetti, iniziative, ma anche per portare avanti proposte concrete ai tavoli con enti e istituzioni. Tra le tematiche che affronteremo nell’immediato, ci sarà certamente il rilancio del centro storico che affronteremo in un’iniziativa che faremo insieme al gruppo CNA Commercio e all’Area Centro Storico”.

“La lotta all’abusivismo nel settore dell’estetica, sempre più diffuso e dannoso per la salute, è un altro tema centrale – ha concluso Guerrieri – che da anni combattiamo con azioni di sensibilizzazione verso il consumatore finale e il coinvolgimento dei Comuni con la sottoscrizione di protocolli che stiamo facendo firmare a tutte le amministrazioni della provincia reggiana. Il dialogo con le scuole, la promozione di progetti interaziendali con Fondartigianato e di seminari di approfondimento tecnico-fiscali saranno le altre azioni che svilupperemo nell’interesse dei mestieri che fanno capo a CNA Benessere e Sanità”.

Andrea Guerrieri è acconciatore dal 1985. Ha iniziato la sua attività nel negozio del padre, Silvano Guerrieri, ex presidente dell’Unione Benessere e Sanità per quattordici anni. Andrea fa parte del direttivo di CNA Benessere e Sanità dal 1987, cioè da quando gestisce il negozio Griffe Hair Silvano in Via Emilia San Pietro. Da due anni è anche componente della Direzione Territoriale CNA Reggio Emilia.