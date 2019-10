Albinea, si estende la raccolta porta a porta

ALBINEA (Reggio Emilia) – Il Comune di Albinea sta avviando un percorso che gradualmente porterà tutto il territorio ad essere servito dal servizio di raccolta “porta a porta”, che ad oggi ha già interessato diversi comuni reggiani.

Sono in consegna in questi giorni le lettere per i cittadini che illustrano le nuove modalità di raccolta rifiuti per la sola frazione organica e per la frazione residua, oltre al Giroverde già presente sul territorio. A tal proposito, il Comune di Albinea per agevolare i residenti nella nuova pratica, ha organizzato insieme ad Iren due incontri pubblici per illustrare in modo approfondito i nuovi servizi.

Gli incontri si terranno:

Martedì 5 Novembre alle ore 20.45

presso la Sala Civica di Albinea in Via Morandi

Giovedì 7 Novembre alle ore 18.30

presso il Circolo Bellarosa in Via Nobili

Giovedì 7 Novembre alle ore 20.45

presso il centro di educazione ambientale CEAS di Borzano in Via Chierici 2

A partire dal 4 Novembre tutte le famiglie e le imprese di Albinea riceveranno la visita degli Informatori di Iren, identificabili da una pettorina gialla e da un tesserino di riconoscimento con nominativo.

Gli informatori hanno come esclusivo compito quello di:

fornire indicazioni pratiche da seguire per separare e smaltire correttamente i rifiuti

consegnare il manuale della raccolta

consegnare il Rifiutologo, elenco dei diversi materiali con corrispondente modalità di smaltimento

consegnare il calendario del giro della raccolta e conseguente esposizione dei contenitori

consegnare il contenitore per il rifiuto indifferenziato dotato di micro-chip e predisposto alla tariffazione puntuale

consegnare i contenitori e i sacchetti per il rifiuto organico

Nessun operatore è autorizzato a chiedere e/o ricevere pagamenti di alcun genere, né ad entrare nell’abitazione se non previa autorizzazione.

Inoltre, presso la sede Municipale di Piazza Cavicchioni 8 (al primo piano accessibile anche con ascensore), dal 11 Novembre al 7 Dicembre sarà presente il “Punto Ambiente” che osserverà i seguenti orari di apertura:

Lunedì dalle ore 08.30 alle ore 14.00

Martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 14.00

Sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.00

Al Punto Ambiente i titolari di utenza che non avessero ricevuto il materiale durante la distribuzione perché assenti, potranno recarvisi per chiedere informazioni, ritirare il materiale informativo e i vari contenitori dedicati per il nuovo servizio.