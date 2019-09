Torneo Città di Correggio, si sfidano 150 giovanissimi

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Oltre centocinquanta iscritti al torneo giovanile, Città di Correggio under 10-12-14-16 maschile e femminile edizione 2019, confermano la propensione del “Circolo Tennis Correggio” alla promozione del tennis fra i praticanti più giovani. La competizione (che vede come sponsor unico la Schiatti Class e come giudice arbitro Paolo Gianferri) si sta svolgendo a Correggio presso i campi del C.T. Correggio (via Terrachini, 2) e terminerà con quattro finali nel pomeriggio di sabato 28 settembre e le restanti quattro nella mattina di domenica 29.

I partecipanti sono arrivati da tutta la regione, ma anche dalla Lombardia e dalla Toscana e gli incontri sono in atto in concomitanza con la Festa dello Sport che vede in campo tutte le società sportive di Correggio. L’ampia partecipazione alla manifestazione ne sottolinea l’importanza e il ruolo fondamentale di educazione allo sport, tanto più necessaria oggi a fronte delle sfide che ci impongono anche i cambiamenti climatici. Un fisico sano e allenato è la miglior difesa naturale che abbiamo a nostra disposizione… e senza controindicazioni.