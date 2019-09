Stazione, controlli serrati della polizia

REGGIO EMILIA – La Polizia di Stato del distaccamento di via Turri, insieme a quella locale del Comune, continua i controlli straordinari in zona stazione. L’ultimo in ordine di tempo nel pomeriggio di ieri, quando in piazzale Europa e’ stato individuato un uomo marocchino di 50 anni, in Italia senza fissa dimora, che stava bevendo del vino. Irregolare sul territorio, e’ stato denunciato a piede libero, e multato per la violazione dell’ordinanza anti alcool emessa nella zona dal sindaco Luca Vecchi.