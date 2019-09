Siglato un accordo tra Iren e ConTe.it

REGGIO EMILIA – Siglato un accordo tra Iren Luce Gas e Servizi e ConTe.it, brand assicurativo del gruppo Admiral che prevede reciproci vantaggi per i clienti delle due società.

Dietro gli obiettivi commerciali e di fidelizzazione delle rispettive basi clienti c’è una strategia chiara: offrire un vantaggio concreto su due voci di spesa che pesano sul bilancio di quasi ogni famiglia italiana. Si stima infatti che le spese medie in luce, gas e polizza assicurativa rappresentano circa l’8% del reddito medio annuo delle famiglie; in particolare, infatti, tra bollette dell’energia elettrica e del gas nell’ultimo anno gli italiani hanno pagato in media quasi 1.600 euro (fonte Codacons).

Scendendo nel dettaglio della proposta, gli assicurati ConTe.it potranno contare su un bonus annuale fino a 100€ in caso di passaggio a Iren – 50€ in bolletta luce e 50€ in bolletta gas – mentre i clienti della multi-utility avranno a disposizione sconti fino al 15% sui premi assicurativi delle polizze RC auto e moto ConTe.it.

La comunicazione dell’iniziativa e la successiva adesione da parte dei destinatari avverranno attraverso canali digitali per incrementare la sottoscrizione online ai prodotti sia della multi-utility sia del brand assicurativo. Questo secondo un trend in costante crescita anche nel nostro Paese seppur non ancora pienamente sfruttato nelle sue potenzialità. Nel 2018, ad esempio, la raccolta premi RC auto è stata pari a 16,17 miliardi di euro, di cui soltanto il 10% transitati tramite broker online. Simile anche la percentuale di contratti luce e gas stipulati su web.

“Questo accordo – dichiara Gianluca Bufo amministratore delegato di Iren Mercato – è un modello unico che abbina vantaggi reali e concreti su due servizi necessari per quasi tutte le famiglie: luce e gas per la casa e un’assicurazione per l’auto o la moto. In ConTe.it abbiamo trovato un partner in grado di supportare perfettamente la nostra strategia: essere un punto di riferimento per prodotti e servizi di qualità utili e convenienti e essere innovativi nel creare una nuova relazione con il cliente, fortemente abilitata dal digitale, customer-centrica e pienamente soddisfacente.”

“Siamo orgogliosi di questo accordo che lega due realtà che condividono gli stessi valori di convenienza e servizio – ha commentato Costantino Moretti, amministratore delegato di ConTe.it. Riteniamo infatti che un partner come Iren Luce Gas e Servizi, che combina affidabilità, cura del cliente e agevolazioni sul prezzo, sia il modo migliore per essere vicini alle famiglie nelle scelte di tutti i giorni. Perché ConTe è con te.”

In partenza a breve la campagna di comunicazione ai clienti delle due società, che si avvarrà di una strategia multicanale, (Call, Email, SMS e Chat&messaging) per la presentazione delle offerte energia e assicurazione.