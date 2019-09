Seminario Cna, il valore delle soft skills per le aziende

REGGIO EMILIA – Per un datore di lavoro non è così difficile trovare persone che abbiano determinate conoscenze specifiche in un campo, il problema è trovare qualcuno che abbia una marcia in più e sia in grado di dare un valore aggiunto all’azienda. Da Cna un aiuto per sviluppare strategie di selezione e miglioramento continuo del personale, grazie al seminario promosso da Cna Industria mercoledì 11 settembre alle 18 in via Maiella, con i professionisti dello Studio GR di Modena, dal titolo: “Soft Skills, le abilità giuste per l’impresa di domani”.

Per soft skills si intendono tutta quella serie di competenze trasversali che fanno riferimento alla personalità del candidato e ai suoi atteggiamenti individuali (abilità sociali, comunicative e gestionali) e che nella vita lavorativa sono importanti come o più delle competenze tecniche e professionali acquisite con l’esperienza (hard skills).

Fra le soft skills, le principali e più richieste nel mondo del lavoro sono: saper comunicare efficacemente; saper lavorare in gruppo; essere in grado di tenere testa allo stress.

Secondo Giuseppe Conti, presidente territoriale CNA Industria: “Al giorno d’oggi, il “saper fare” non basta più; la crescita dell’importanza del “saper essere” è un fenomeno sempre più condiviso dalle aziende che cercano personale. Questo perché velocità, portata, intensità ed impatto, ovvero le quattro caratteristiche distintive della quarta rivoluzione industriale, hanno dato luogo a drastici cambiamenti, in ottica industria 4.0, nei modelli di business e organizzativi, con ricadute sulla gestione del personale”.

Nell’incontro di mercoledì verranno approfonditi diversi aspetti, come evitare di cercare nei candidati solo le competenze tecniche, ignorando le soft skills e di portare avanti strategie di selezione solo in momenti di emergenza; capacità di delega; attivare un percorso di formazione per competenze e migliorare le soft skills del personale.

La partecipazione è gratuita. Per info e prenotazioni, Stefano Pavani, tel. 0522 356327 – stefano.pavani@cnare.it