RUBIERA (Reggio Emilia) – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina verso le 10, in via degli Oratori a San Faustino di Rubiera, per l’incendio di una cucina-garage in un’abitazione singola su due piani avvenuto probabilmente a causa di un problema elettrico. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Nessun ferito fra gli abitanti: una donna anziana, il figlio e la moglie.

