Rubiera, auto contro moto: muore un 58enne

RUBIERA (Reggio Emilia) – Un uomo di 58 anni, Mauro Carletti, residente a Correggio, è morto ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto verso le 17,40 lungo via Contea poche decine di metri a nord del sottopasso di Rubiera. Lo scooter su cui viaggiava era diretto verso Correggio, mentre, dall’altra parte, arrivava una Bmw.

In quel momento stava piovendo molto forte e a un certo punto, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale Tresinaro Secchia, auto e moto si sono scontrate violentemente: il 58enne è morto sul colpo.

La Bmw era condotta da un uomo di 76 anni, residente a Rubiera, che non è rimasto ferito nello scontro. Carletti, invece, è stato sbalzato dal sellino della moto ed è finito sotto le ruote della macchina. Sono arrivate sul posto l’ambulanza e l’automedica, da Rubiera e Scandiano, ma Carletti morto quasi subito. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro, che ha seguito le operazioni della Municipale fino alla loro conclusione.