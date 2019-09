REGGIO EMILIA – Incendio nella notte, probabilmente doloso, in un fabbricato di via Ghisleri (Roncocesi) abibito a fienile e deposito di materiale vario. Le fiamme hanno danneggiato anche un mezzo da cantiere. Le cause, come si è detto, sono probabilmente dolose dato che, come constatato dai vigili del fuoco, l’incendio è stato innescato in punti diversi distanti 50 metri l’uno dall’altro. Sul posto la polizia per le indagini e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

