REGGIO EMILIA – La Reggiana pareggia 2-2 contro l’Imolese al termine di una partita non facile in cui i granata sono andati sotto subito per uno a zero nel primo tempo e poi hanno recuperato con i gol di Varone e Scappini. Latte Lath, poi, ha permesso agli ospiti di agguantare il 2-2 grazie a un diagonale, al 31′ del secondo tempo, su cui Narduzzo non ha potuto fare nulla perché il tiro è stato fortunosamente deviato da un difensore della Reggiana.

Nel primo tempo i granata sono partiti bene, ma, dopo circa un quarto d’ora, sono calati e hanno sofferto l’Imolese anche a causa di numerosi palloni persi a centrocampo. Al 43′ l’Imolese passa meritatamente in vantaggio con un colpo di testa di Checchi.

Nella ripresa l’ingresso di Lunetta dà brio ai granata. Varone trova il gol all’8’ del secondo tempo, sfruttando un passaggio di Rodriguez. I granata colpiscono un palo al 15’: Lunetta crossa, colpo di testa di Scappini e la palla finisce sul palo. Il vantaggio granata arriva con un gol su colpo di testa di Scappini al 23’, ma la gioia dura poco: Latte Lath, al 31′, supera Spanò e Lunetta e tira. La palla viene deviata da Varone e s’infila nell’angolino.

I granata sono attualmente a pari merito a 7 punti, in testa alla classifica, con il Carpi e il Piacenza in attesa della partita di domani fra Modena e Padova. Prossimo incontro domenica, alle 15, allo stadio Druso di Bolzano.

Il tabellino

Reggiana-Imolese 2-2

Reggiana (3-4-1-2): Narduzzo; Spanò, Rozzio, Espeche; Libutti, Varone, Rossi (28′ st Radrezza), Favale (1′ st Lunetta); Staiti (1′ st Zanini); Scappini, Rodriguez (21′ st Marchi) A disposizione: Voltolini, Martinelli, Santovito, Costa, Haruna, Kirwan, Kargbo. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Imolese (4-3-1-2): Rossi; Garattoni, Checchi, Carini, Valeau; Provenzano (28′ st Latte Lath), Alimi, Marcucci (33′ st Maniero); Tentoni (16′ st Belcastro); Padovan (33′ st Bolzoni), Vuthaj, A disposizione: Libertazzi, Seri, Boccardi, Sall, Della Giovanna, Ingrosso, Schiavi Allenatore: Federico Coppitelli.

Arbitro: Claudio Panettella di Bari (Massimiliano Bonomo di Milano e Fabrizio Giorgi di Legnano).

Reti: pt 43′ Checchi (I); st 8′ Varone (R), 23′ Scappini (R), 31′ Latte Lath (I)

Note: Spettatori 5.643, Ammoniti Spanò, Tentoni, Lunetta e Marcucci. Angoli 9-7,

Recupero: 1′ primo tempo, 3’ secondo tempo