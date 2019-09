REGGIO EMILIA – Nella splendida cornice della Collina dei Poeti di S.Arcangelo di Romagna, si è conclusa l’ultima edizione del Rally della stampa, che ha avuto come fulcro principale la nostra città e la nostra provincia, che ha visto primeggiare per un nonnulla l’ing. Enrico De Vita grande esperto di automobili sul nostro collega Ercole Spallanzani, e sul bolognese Carlo Orzesko.

Sessanta giornalisti si sono dati battaglia in questa kermesse, definita pomposamente Rally, ma si tratta di un semplice autoraduno con prove cronometrate, che ha consentito ai tanti colleghi provenienti da ogni parte d’Italia di dimenticare il lavoro quotidiano, apprezzando prima l’ospitalità emiliana poi quella romagnola. Fra i nomi noti dei giornalisti, Emanuele Dotto, Antonio Farnè, Mino Farolfi, Filippo Anastasi, Beppe Tassi, Renato Ronco, Tonino Raffa, Alberto Bortolotti, Franco Enrico e Franco Zuccalà reduce dal giro del mondo dove ha girato splendidi filmati.

Foto 3 di 5









Dopo il benvenuto da Brenno Speroni, con un menù basato su cappelletti in brodo di cappone ed altre specialità, mla manifestazione è partita nll’elegante e splendida cornice di Ruote da Sogno, quindi ha toccato il Ce.Re, poi visita al magazzino delle Tagliate del Credem, prima di portarsi alla tenuta La Rampata di Medici Ermete, dove si è consumato il pranzo.

Una breve sosta e via verso la Romagna, per raggiungere Bellaria Igea Marina all’Hotel Milano Resort della famiglia Foschi. Una prima serata all’insegna di un menù speciale, prima di concludere con la sfilata delle partecipanti a Miss Mondo.

L’indomani pochi chilometri per raggiungere una località straordinaria, S.Arcangelo di Romagna nel bed and breakfast La Collina dei Poeti per un pranzo con strozzapreti, specialità romagnola, il tutto annaffiato con Sangiovese e Malvasia, con moderazion per non supoerare i limiti di legge. Commosso il ricordo del compianto Ermanno Mioli, alla presenza della figlia Patrizia, che aveva dato il via alla manifestazione nel lontano 1965.

Infine la serata di gala, con tanti ospiti, e il saluto del sindaco di Bellaria Giorgetti, e del patron dell’Hotel Eros Foschi. Una serata condotta, da Giorgio Martino ex collega Tv della Rai, e la consegna dei trofeo Lamberto Romani al vincitore Enrico De Vita, poi del Memorial Raffaella Govoni e della Coppa Rino Bulbarelli. Commosso il ricordo

La manifestazione ha avuto il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Bellaria e del Coni regionale, con il supporto del Panathlon Club.

Da ricordare alcuni reggiani che hanno sostenuto l’iniziativa, il patron Stefano Landi, il Credem, Medici Ermete, Ceramica Serenissima, Luca Gomme, l’Automobil Club Reggio, la Grissin Bon e la scuderia Movisport.