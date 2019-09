Parma-Sassuolo, succede di tutto: vincono i ducali

REGGIO EMILIA – Consigli para di tutto, compreso, un rigore, mentre la Var annulla due gol segnati da Gervinho ai ducali. Poi, al 95′, l’autogol di Bourabia. Partita veramente incredibile al Tardini nel derby emiliano tra Parma e Sassuolo. I parmigiani giocano un bel match, a differenza di quello visto contro la Lazio: sono più incisivi e propositivi. Il Sassuolo, invece, fatica a spingersi in avanti. Ma i ducali sbattono spesso contro il muro di Consigli e contro la Var.

Il portiere neroverde si supera in diverse occasioni e nella ripresa para anche un rigore a Inglese. La Var, invece, annulla due gol ai crociati, uno per tempo. Quando oramai tutti pensavano al pareggio Barillà di testa, con la deviazione di Bourabia, trova il gol al 95′. Prima vittoria casalinga per il Parma che si riprende dopo un periodo non certo positivo. Passo indietro per la squadra di De Zerbi dopo la bella vittoria contro la Spal.

Tabellino

Parma-Sassuolo 1-0

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Darmian; Hernani, Barillà, Scozzarella (dal 67′ Brugman); Kulusevski (dall’86’ Sprocati), Gervinho, Inglese (dal 77′ Cornelius)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Toljan; Obiang, Magnanelli (dall’84’ Bourabia), Locatelli (dal 46′ Traorè); Berardi, Caputo, Boga (dal 68′ Defrel)

GOL: Aut. Bourabia (P),

AMMONITI: Gervinho (P), Obiang (S), Gagliolo (P), Iacoponi (P),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Marinelli