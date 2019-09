Mirabello, alberi abbattuti: il M5S chiede lumi

REGGIO EMILIA – Quattro alberi sono stati tagliati questa mattina in zona Stadio Mirabello. Lo denuncia l’ambientalista Francesco Fantuzzi, secondo cui le piante sarebbero state abbattute “per creare nuovi posti auto”.

Sulla vicenda il Movimento 5 stelle interviene con un’interpellanza in Consiglio comunale, convocato per il 16 settembre, in cui la consigliera Paola Soragni chiede all’assessore all’Ambiente Carlotta Bonvicini “se e’ prevista la realizzazione di uno spazio auto oppure verranno piantate altrettante piante in sostituzione di quelle abbattute”. Serve “immediata chiarezza”, chiosa Soragni.