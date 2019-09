Ligonchio, ritrovati i giovani fungaioli dispersi

VENTASSO (Reggio Emilia) – Due giovani di Modena, un 21enne e un 27enne, insieme a tre ragazze di Sassuolo (MO), tutte 21enni, sono stati soccorsi e rintracciati in una zona impervia a Tarlanda di Ligonchio, comune di Ventasso, dai carabinieri della stazione di Collagna che hanno operato insieme al personale del Soccorso Alpino che si era attivato dopo l’allarme dato dai cinque ragazzi che si erano persi.

Sono stati recuperati in buone condizioni di salute. I 5 giovani erano usciti alle 16 di ieri per una passeggiata alla ricerca di funghi e avevano imboccato un sentiero che poi avevano abbandonato finendo in una zona impervia. Disorientati, ma soprattutto sorpresi dal buio, i 5 non riuscivano più a trovare il sentiero che li avrebbe dovuti portare alla loro macchina.

Alle 19 hanno lanciato l’allarme al 112 che ha fatto arrivare sul posto i carabinieri della stazione di Collagna che si sono attivati insieme al personale del Soccorso Alpino. Dopo due ore di ricerche i cinque giovani sono stati rintracciati e recuperati in una zona impervia della località Tarlanda dove sono stati trovati in buone condizioni di salute tanto da non è stato necessario l’intervento medico. Sul posto, per le operazioni di recupero, anche una squadra dei Vigili del Fuoco.