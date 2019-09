La Grissin Bon si spegne nel quarto tempo: vince Brescia

REGGIO EMILIA – La Germani Basket Brescia esordisce in campionato superando la Grissin Bon 90-82 con 23 punti di DeAndre Lansdowne e 15 a testa per Tyler Cain e Ken Horton. Per i biancorossi non bastano i 22 di Darius Johnson-Odom, gli 11 di Leonardo Candi e i 10 di Reggie Upshaw.

Reggio Emilia comincia meglio fino ad avere 5 lunghezze di vantaggio nel primo quarto ma poi c’è un parziale di 13-0 per Brescia che mantiene il vantaggio fino al termine dei primi 10 minuti.

Nel secondo quarto i padroni di casa arrivano anche a +12 ma un parziale finale di 17-7 riporta gli ospiti sotto.

Nel terzo quarto e per metà del quarto si continua punto a punto fino a che un parziale finale di 14-5 regala il successo a Brescia, per i ragazzi di Vincenzino Esposito 23 punti di DeAndre Lansdowne, 15 più 8 rimbalzi di Ken Horton, 15 di Tyler Cain, per quelli di Maurizio Buscaglia 22 di Darius Johnson-Odom, 11 di Leonardo Candi, 10 più 10 rimbalzi di Reggie Upshaw.

GERMANI BASKET BRESCIA – GRISSIN BON REGGIO EMILIA 90-82

Parziali:(27-18, 49-48, 68-67)

Germani Basket Brescia: Zerini, Abass 5, Cain 15, Vitali 4, Laquintana 7, Lansdowne 23, Guariglia, Horton 15, Moss 8, Sacchetti 13. All: Esposito

Grissin Bon: Johnson-Odom 22, Fontecchio 8, Pardon 5, Candi 11, Poeta 5, Vojvoda 5, Infante ne, Soviero ne, Owens 8, Upshaw 10, Diouf, Mekel 8. All: Buscaglia

Arbitri: Biggi, Bongiorni e Belfiore