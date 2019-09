Imprese, la Kaitek si allarga con un nuovo stabilimento

REGGIO EMILIA – Nuovo stabilimento in arrivo per la Kaitek Flash Battery, l’azienda reggiana leader nella produzione di batterie al litio, dichiarata miglior impresa under 40 della regione Emilia-Romagna. Nascera’ a Sant’Ilario su un’area di 20.000 metri quadrati di cui 1.500 per uffici e 3.200 per produzione e ricerca. La posa della prima pietra e’ prevista per giovedi’ alle 9. La Kaitek impiega 45 dipendenti con eta’ media 33 anni; l’ultimo fatturato e’ di 13,2 milioni.