Il Pd gela la Borgonzoni: “Meno in tv, non sa di che parla”

REGGIO EMILIA – Il Pd dell’Emilia-Romagna stuzzica Lucia Borgonzoni: “Stare un po’ meno in tv e un pochino di piu’ in uno dei nostri municipi di campagna, a contatto con i cittadini, eviterebbe alla parlamentare leghista di fare la figura di quella che non sa proprio andare oltre gli slogan preparati in serie dall’ufficio comunicazione”.

E’ Andrea Costa, coordinatore dei segretari provinciali del Pd dell’Emilia-Romagna e sindaco di Luzzara, nel reggiano, a prendere di mira la candidata leghista alla guida dell’Emilia-Romagna dopo le sue parole sui fondi ai Comuni del precedente governo gialloverde.

Scrive Costa in una nota: “A parte l’ennesima occasione persa per evitare di farsi compatire, il riferimento e’ alla maglietta su Bibbiano e colgo l’occasione per invitarla a parlare di tutela minori dove e quando vuole, a me spiace che Lucia Borgonzoni debba citare a memoria argomenti di cui non sa assolutamente nulla: perche’ questa sua inconsapevolezza emerge tutta”.

“Anziche’ raccontare di fondi per i piccoli Comuni, stanziati grazie al lavoro importante di presidio fatto dall’Anci, perche’ non viene a raccontarci che fine hanno fatto i 30 milioni di euro che erano destinati ai Comuni fusi e che la Lega ha tagliato?”, sottolinea ancora il dem. Che insiste: “Perche’ non ci parla dei fondi per la disabilita’ che il governo leghista aveva tagliato e che la Regione Emilia-Romagna ha reintegrato con risorse proprie salvando concretamente i servizi sociali dei nostri Comuni?”.

Costa invita infine Borgonzoni a “lanciare qualche proposta” per migliorare ancora la “nostra splendida regione”: “Noi non aspettiamo altro che, finalmente, misurarci sul piano della concretezza, fuori dagli slogan e dalla stupida speculazione, sulle proposte, insomma. Ammesso che la Lega ne abbia”.