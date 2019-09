I Petali, commessa derubata dell’incasso: sottratti 10mila euro

REGGIO EMILIA – Una 28enne napoletana, dipendente di un punto vendita del centro commerciale I Petali, è stata derubata, ieri mattina, verso le 11,50, di una borsetta che conteneva 10mila euro, l’incasso del negozio che stava andando a versare in banca.

La donna, una volta raggiunta la sua auto, pacheggiata in piazzale Atleti Azzurri, ha raccontato alla polizia di essere stata avvicinata da un uomo alto, longilineo, vestito di scuro e travisato che, dopo aver frantumato il deflettore destro dell’auto, ha preso la borsetta con l’incasso ed è fuggito a piedi scavalcando la recinzione di demarcazione con via Petrella.

Poi, sempre secondo il racconto della donna, l’uomo è salito su una Lancia Y Elefantino. Dopo circa due ore la squadra volante è stata contattata da un tassista in transito in via Petrella che ha trovato numerose banconote nella via.