Gualtieri, in Vespa contro un ponte: è grave

GUALTIERI (Reggio Emilia) – Poco dopo le 17 di oggi i carabinieri della stazione di Gualtieri sono intervenuti a Case Melli di Castelnovo Sotto per i rilievi di un sinistro stradale. Un 48enne di Castelnovo sotto alla guida di una Vespa 125, diretto verso Campegine, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un ponte a fianco del canale attiguo. L’uomo ha riportato gravi traumi facciali ed è stato trasportato con urgenza a Parma nel reparto maxillo facciale. Sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti a cura dei carabinieri di Gualtieri.