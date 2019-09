Gli estorce 40mila euro per non rivelare relazione extraconiugale: arrestato

CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – Estorce soldi per non rivelare relazione extraconiugale, 28enne arrestato ieri dai carabinieri di Castelnovo Monti con l’accusa di estorsione in concorso. Nei guai anche l’ex amante della vittima, una 32enne che è stata indagata nell’ambito dello stesso procedimento per concorso nel reato di estorsione.

Per evitare che la relazione extraconiugale, avuta nel passato con la 32enne reggiana, venisse svelata, un 40enne reggiano è stato costretto ad aderire alle richieste estorsive del suo aguzzino al quale ha sborsato circa 38mila euro in contanti. Richieste di danaro continue che non si sono fermate, nonostante i vari pagamenti, motivo per cui l’uomo si è rivolto ai carabinieri di Castelnovo Monti e ha sporto denuncia.

Le indagini hanno permesso di risalire a un 28enne reggiano che ieri è stato arrestato con l’accusa di concorso in estorsione. Nei guai anche l’ex amante della vittima, una 32enne reggiana, indagata nell’ambito del medesimo procedimento per il reato di concorso in estorsione. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 40enne aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con la 32enne reggiana terminata nel mese di agosto del 2015. Alla fine dell’anno scorso l’ex amante lo aveva contattato sul suo profilo social, chiedendogli il numero di telefono che aveva perso.

Nella stessa giornata ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che, sostenendo di essere il fidanzato della sua ex amante, lo ha minacciato di riferire tutto alla moglie. Nel mese di febbraio l’uomo, dopo una serie di richieste, si è incontrato con la coppia consegnando loro 2mila euro per ottenere il loro silenzio. Tutto finito? Assolutamente no. Sebbene l’ex amante lo chiamasse scusandosi per l’accaduto, il 40enne, nei giorni successivi, è stato contattato dal 28enne al quale, in seguito a minacce, tra febbraio ed aprile ha consegnato altri 36mila euro.

Importi che non hanno posto fine alle richieste estorsive e quindi l’uomo si è rivolto ai carabinieri che sono risaliti ai due odierni indagati. Ben più grave la posizione del 28enne tanto l’uomo è stato arrestato.