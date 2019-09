Filmato mentre ruba batterie esterne: denunciato

REGGIO EMILIA – Un 25enne reggiano è stato denunciato per furto dopo che, ieri pomeriggio, aveva rubato sette power bank (batterie esterne) dal reparto informatica dell’Ipercoop Ariosto. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 14.30 quando l’indagato, entrato nell’Ipercoop, è stato visto da un operatore, che segue i monitor del sistema di videosorveglianza del negozio, prelevare dal reparto informatica 7 power-bank che poco dopo, raggiunta un’altra corsia, ha infilato sotto la felpa.

Certo di averla fatta franca, ha raggiunto l’uscita senza acquisti per allontanarsi. Il furto è stato segnalto subito all’addetto alla vigilanza che è andato verso l’ingresso e ha fermato l’uomo che poi è stato preso in consegna dai carabinieri arrivati sul posto. La refurtiva, del valore di 280 euro, è stata restituita al responsabile del supermercato, mentre il 25enne è stato portato in caserma e denunciato per furto.