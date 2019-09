Fiere, nuova asta per gli immobili: il gestore si sfila

REGGIO EMILIA – Il tempo stringe per le Fiere di Reggio Emilia, che rischiano di diventare uno scatolone vuoto. Per il 9 ottobre il curatore della societa’ in liquidazione, Tiziana Volta, ha indetto una quinta asta per i capannoni di via Filangeri, in vendita per 7,2 milioni.

Terminal one, la cordata di imprenditori che gestisce gli eventi in forza di un contratto in scadenza a fine anno, ha deciso di non parteciparvi, dopo aver presentato prima dell’estate un’offerta di 6 milioni. Di piu’: il gestore ha da tempo comunicato che, dopo dicembre, abbandonera’ anche l’organizzazione delle manifestazioni, ritenute antieconomiche per l’impossibilita’ di dar loro continuita’, con contratti validi per piu’ anni.