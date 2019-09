Fabbrico, carabinieri sventano furto cassaforte nella Coop

FABBRICO (Reggio Emilia) – L’immediato intervento dei carabinieri di Fabbrico, questa notte, ha permesso di sventare un furto con spaccata al supermercato Coop di Fabbrico e ha costretto i malviventi a fuggire dopo aver sfondato la vetrata dell’ingresso principale dell’attività commerciale con l’intento di rubare la cassaforte.

Si indaga ora per cercare di identificare la banda di malviventi. I malviventi hanno agito questa notte verso le due e hanno utilizzato come ariete un’auto infrangendo la vetrata dell’ingresso principale della Coop di via Bedollo e introducendosi all’interno.

Raggiunti gli uffici amministrativi, hanno cercato di rubare la cassaforte del supermercato e hanno desistito solo in seguito all’arrivo dei militari. I militari hanno rilevato le impronte sulla cassaforte per trovare e le hanno inviate al Ris di Parma per le indagini di comparazione con i soggetti pregiudicati censiti in Banca Dati.