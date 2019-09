Ex Reggiane, blitz dei carabinieri: denunciato un pusher

REGGIO EMILIA – Blitz alle Officine Reggiane dei carabinieri che hanno passato al setaccio la zona. I milirtari sono riusciti a fermare e controllare una decina di persone tutte con precedenti di polizia.

Ad attirare l’attenzione dei cani antidroga un cittadino gambiano poco più che ventenne. Il fiuto del cane non si è sbagliato: il giovane straniero, perquisito, è stato trovato in possesso di una decina di grammi di hascisc suddivisa in 7 dosi che nascondeva nella tasca dei pantaloni.

La droga, insieme a una cinquantina di euro in banconote di vario taglio trovate in disponibilità del giovane e ritenute provento dello spaccio, sono state sequestrate. Il giovane è stato portato in caserma e denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.