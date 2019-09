E’ morto Ivo Gazzini, storico libraio di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – E’ morto stamattina Ivo Gazzini, 66 anni, storico libraio di Reggio Emilia. Il decesso è avvenuto nel reparto di neurologia del Santa Maria Nuova dove era ricoverato da qualche settimana dopo che, circa un mese fa, era stato colpito da una malattia che ha avuto un decorso molto veloce. Lascia la moglie Maura Becchi che gli è stata vicina fino all’ultimo. Non è ancora stata resa nota la data dei funerali.

Gazzini ha lavorato tutta la vita, per circa 30 anni, come libraio nella libreria Vecchia Reggio, a due passi da piazza del Monte, in pieno centro storico, che ha chiuso i battenti nel 2004. Finita questa esperienza aveva cercato di mettere in piedi una società per vendere libri nelle edicole, ma l’esperimento non aveva avuto grande successo.

Oltre che un grande libraio, di quelli di una volta, che conoscevano a menadito il proprio negozio e i gusti dei propri clienti, Gazzini, è stato anche un grande appassionato di viaggi. La sua grande passione, oltre ai libri e ai viaggi, era quella della politica. E’ stato consigliere comunale come indipendente dei Ds dal 1999 al 2004 e attualmente era nel direttivo del Pd del centro storico.