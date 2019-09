REGGIO EMILIA – Si terranno domani i funerali di Ivo Gazzini, lo storico libraio reggiano ucciso da una malattia all’età di 66 anni. Oggi, per chi vorrà porgere l’estremo saluto, la casa funeraria Reverberi di via Terezin 17 sarà aperta tutto il giorno, dalle 9 alle 18. Il funerale, con rito civile, è fissato per domani, con partenza alle 10.30 sempre da via Terezin per il cimitero di Coviolo. Il corteo funebre si formerà nel parcheggio, una breve cerimonia in attesa della cremazione. La famiglia – la moglie Maura, gli zii e i cugini – hanno fatto sapere di preferire ai fiori eventuali offerte al Core o alla Fondazione Madonna dell’Uliveto, dove Gazzini è stato ricoverato nell’ultimo periodo.