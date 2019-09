Corteggia la sorella, picchiato dal fratellino geloso

CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Non accetta la relazione della sorella con un coetaneo tanto da arrivare a picchiare lo spasimante. E’ successo lo scorso luglio a Castelnuovo di Sotto. Una sera un minorenne del luogo ha incontrato in paese la sorella, più grande di lui, in compagnia di un coetaneo. Una relazione non accettata dal giovane che ha dato vita a un acceso diverbio che, ben presto, è degenerato in violenza.

A soccombere è il compagno della ragazza, colpito più volte con calci e pugni, tanto da essere costretto a rivolgersi al pronto soccorso da cui è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno identificato i giovani e hanno ricostruito i fatti.

Dopo la denuncia della vittima, concluse le indagini, hanno segnalato l’accaduto alla Procura della Repubblica per i minori di Bologna, di fronte alla quale il giovane castelnovese dovrà ora rispondere dell’accusa di lesioni personali.