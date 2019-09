Coopservice aumenta il sostegno alla Pallacanestro Reggiana

REGGIO EMILIA – Coopservice, da anni al fianco della Pallacanestro Reggiana come Basket Pool, è per il primo anno sulla divisa biancorossa: il logo Coopservice appare infatti sul pantaloncino della Grissin Bon 2019/2020. Aumenterà così il sostegno economico alla società reggiana da parte della cooperativa.

“Siamo felici di rinnovare il nostro sostegno a Pallacanestro Reggiana, – ha detto Roberto Olivi, presidente di Coopservice – una società con la quale condividiamo i valori, la tenacia nell’affrontare nuove sfide, la continua ricerca di migliorarsi ed il forte legame con il territorio. Abbiamo deciso di aumentare il nostro sostegno alla società, non solo perché consideriamo la Pallacanestro Reggiana un ottimo mezzo per valorizzare il nostro brand, ma anche perché crediamo nel progetto portato avanti dalla dirigenza biancorossa che pone grande attenzione sui giovani ed ha saputo negli anni mantenere ad alti livelli il basket a Reggio Emilia. Da tifoso ho molto apprezzato le scelte fatte durante l’estate, in particolare l’arrivo di coach Buscaglia, un segnale forte che mostra il grande impegno della società per regalare ai suoi sostenitori ed alla città intera una stagione emozionante”.

Con un fatturato di 502 milioni di eruo e oltre 15.000 dipendenti, Coopservice si conferma tra i principali player nazionali nel comparto dei servizi integrati di facility, proponendosi in Italia e all’estero come referente unico per la gestione di tutte le attività no core che i clienti intendono affidare all’esterno.