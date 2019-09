Confcooperative, riprendono i “Matchcoop days”

REGGIO EMILIA – Dopo la pausa estiva, riprendono giovedì 12 settembre i “Matchcoop days”, il ciclo di eventi organizzati da Confcooperative per rafforzare le relazioni commerciali fra le cooperative associate e favorire l’avvio di nuovi progetti che possano unire le imprese presenti nei diversi settori economici e di servizio.

Gli incontri – e quello di giovedì è il settimo – hanno per protagoniste, di volta in volta, una decina di imprese, ciascuna delle quali ha 6 minuti a disposizione per presentare le proprie attività o aspetti specifici dei prodotti o servizi che la caratterizzano, avendo di fronte interlocutori selezionati in base alla tipologia di beni e servizi che possono renderle tutte, reciprocamente, clienti, fornitori o partner.

Insieme alle cooperative che compongono il tavolo dei protagonisti, agli incontri assistono, in qualità di uditori, tutte le imprese interessate (mediamente una trentina) all’ascolto di queste esperienze presentate a ritmo serrato.

Esaurite le presentazioni, si apre lo spazio per i liberi approfondimenti e il confronto individuale tra tutte le imprese presenti. Del “Matchcoop” di giovedì saranno protagoniste le cooperative Confianza, Eden sport, Macrocoop. Giro del Cielo, General Service, Progetto Crescere, Coress, Meridiano 361 e Dimora d’Abramo.