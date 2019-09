Commissione regionale su Bibbiano, il Pd e il M5S denunciano: “Lega assente”

REGGIO EMILIA – Due giorni fa la leghista Lucia Borgonzoni ha esposto in Senato (tra le polemiche) la maglietta ‘Parliamo di Bibbiano’. Ma questa volta il refrain tanto caro al centrodestra e’ andato proprio a discapito del Carroccio. A puntare il dito e’ il consigliere e segretario regionale del Pd in Emilia-Romagna, Paolo Calvano, che sui social network a tardo pomeriggio pubblica una foto degli scranni vuoti dei leghisti durante la seduta di oggi della commissione speciale su Bibbiano in Regione.

“Vi ricordate l’altro giorno Borgonzoni della Lega che faceva quello show in Parlamento chiedendo di parlare di Bibbiano?- scrive Calvano- beh, noi siamo in commissione d’inchiesta regionale per la tutela dei minori e indovinate un po’ chi manca? Proprio la Lega. Ci tengono proprio”, ironizza il segretario dem. Che poi aggiunge: “Noi siamo qua dalle 14.30 e continueremo a starci finche’ serve, oggi e tutti gli altri giorni”.

Le critiche del M5S

Come il Pd anche i 5 stelle puntano il dito contro la Lega in Emilia-Romagna, che ieri pomeriggio ha abbandonato la tanto richiesta commissione d’inchiesta sui fatti di Bibbiano in Regione. “Abbiamo terminato ora la seduta iniziata alle 14.30 sui minori della Val D’Enza – scrive nella serata di ieri su Facebook la consigliera regionale M5s Silvia Piccinini – in audizione, i responsabili del servizio socio-sanitario regionale e la presidente del Cismai. Ma la Lega?”, si chiede la pentastellata, che pubblica anche la foto dei banchi vuoti degli esponenti del Carroccio.

“Si sono stracciati le vesti – ricorda Piccinini – hanno gridato all’inciucio, al complotto, allo scandalo internazionale per non essere riusciti ad entrare nell’ufficio di presidenza. Ci hanno accusato di voler insabbiare tutto, in Parlamento indossano magliette per chiedere di parlare di Bibbiano ma quando ci sarebbe da approfondire, discutere, capire e proporre… spariscono. Questa e’ la Lega, questi sono i leghisti: interessati solo alla poltrona e a nient’altro”, attacca la consigliera M5s.