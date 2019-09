Cgil, Mauro Nicolini nuovo segretario della Funzione pubblica

REGGIO EMILIA – Cambio della guardia per il sindacato della Funzione pubblica della Cgil di Reggio Emilia. Al segretario uscente Maurizio Frigeri subentra , gia’ componente della segreteria provinciale eletto questa mattina dall’assemblea generale della categoria con oltre il 97% dei voti.

“Mi impegnero’ per portare avanti un lavoro di squadra perche’ tante sono le sfide che ci attendono: valorizzare il lavoro pubblico, con grande attenzione al settore della sanita’, lavorare per il rinnovo del contratto di secondo livello nelle Cooperative sociali e per la conclusione dei contratti decentrati negli Enti locali”, dice il neosegretario.

“E certamente non faremo mancare il nostro impegno nella sfida nazionale della contrattazione inclusiva”. Nicolini, 41 anni, ha iniziato la sua carriera sindacale nel 1999 come delegato della Fiom. Dal 2017 e’ in Funzione Pubblica.