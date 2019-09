REGGIO EMILIA – Bisport non rallenta, anzi: raddoppia l’impegno verso chi pratica e ama lo sport. La nota azienda di Modena ha infatti concluso diverse lavorazioni particolarmente importanti, cantieri che hanno toccato diverse discipline, dal calcio al paddle passando per il pattinaggio e per il basket.

“Possiamo contare su sinergie importanti con fornitori dalla reputazione internazionale, e questo ci permette di lavorare a pieno ritmo a strutture di diversa natura. Non ci occupiamo solo di erba sintetica e di calcio, facciamo molto di più”

Foto 3 di 3





Così Rashid Mohammadi, socio di Bisport (www.bisport.eu) sempre operativo in prima linea. L’imprenditore ha continuato dicendo: “In questo caso era fondamentale utilizzare una pavimentazione in grado di soddisfare le esigenze di gruppi sportivi diversi che svolgono discipline differenti. In questo caso la palestra sarà utilizzata dal calcio a 5, dal basket, dal pattinaggio, dal volley e da altre realtà del territorio”

Erba sintetica, strutture sportive ma anche interventi residenziali: “Stanno aumentando le richieste da parte di privati e di architetti che richiedono la nostra consulenza per adattare i nostri materiali a interventi residenziali, dai giardini pensili ai terrazzi alle aree comuni. I nostri materiali interessano perché si adattano bene ad un utilizzo urbano e perché hanno costi di gestione irrisori se paragonati al verde abituale”.