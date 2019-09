Bibbiano, scooter contro furgone: muore un 65enne

BIBBIANO (Reggio Emilia) – Un uomo di 65 anni, in sella al suo scooter, è morto oggi pomeriggio alle 17 in un incidente stradale avvenuto a Ghiardo, sulla provinciale che collega Bibbiano a Codemondo. Lo scooterista si è scontrato frontalmente contro un furgoncino guidato da un uomo di 62 anni che andava verso Codemondo e stava svoltando, al momento dell’impatto, in via Col di Lana.

Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, ma, quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per il 65enne non c’era più nulla da fare. Il conducente del furgoncino, un Nissan Trade, è ferito, ma è sotto choc. Sul posto gli agenti della polizia locale dell’unione Val d’Enza che hanno chiuso la strada per poter eseguire i rilievi dell’incidente.