Baragalla, lite fra padre e figlio: trovato un arsenale da guerra

REGGIO EMILIA – La polizia è intervenuta, nel primo pomeriggio di ieri, in una casa in zona Baragalla per una lite fra padre e figlio e ha trovato un arsenale in casa.

Il padre, R.L., 55 anni, nato a Melbourne, in Australia, ma di origini calabresi, con precedenti di polizia per traffico internazionale di stupefacenti, è stato arrestato perché in casa aveva armi di tutti i tipi: una pistola rubata, un fucile modificato, centinaia di munizioni e persino una bomba a mano composta da tritolo.

E’ finito in manette per detenzione abusiva di armi, detenzione di armi da guerra e detenzione di armi clandestine ed è stato denunciato per ricettazione e possesso di segni distintivi contraffatti. Ora si trova nel carcere di via Settembrini.