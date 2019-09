Bagno, scooter contro auto: muore un 44enne

REGGIO EMILIA – Un 44enne di origini moldave ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri, alle 23,15, sulla via Emilia all’altezza di Bagno. L’uomo stava guidando con il suo scooter sulla via Emilia provenendo da Rubiera quando, all’altezza dell’incrocio con via Ospedaletto, in direzione San Faustino, si è scontrato contro una Toyota Yaris guidata da una ragazza che stava svoltando. L’impatto è stato molto violento e, nonostante l’arrivo dei soccorritori inviati dal 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi, la polizia municipale.