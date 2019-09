Arceto, rubano automezzi nel Consorzio di bonifica

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Ladri in azione nel deposito del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale in via Borsellino ad Arceto, frazione di Scandiano. I ladri nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo aver forzato il motore di un cancello automatico, sono entrati nel cortile di un capannone del consorzio e hanno rubato un Iveco Eurocargo, un escavatore ed una Fiat Panda. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Scandiano per furto aggravato contro ignoti.