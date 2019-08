BIBBIANO (Reggio Emilia) – Sarà il segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti ad inaugurare stasera alle ora 19,30 il “Festival d’Enza 2019”, che si svolgerà fino al 18 Agosto al parco Manara di Bibbiano.

Oltre ai ristoranti e alla pizzeria, saranno tutte le sere attivi la ludoteca, l’arena del liscio, il piano bar con nomi come Johnny e Adelmo, e l’Arena Ciokapiat con concerti delle tribute band degli artisti più amati, dai Nomadi a Ligabue. La kermesse è organizzata dai circoli Pd di Bibbiano, Canossa, Cavriago e Sant’Ilario

Dopo un incontro con i volontari e i simpatizzanti del partito, il segretario si sposterà alla Festa regionale dem di Villalunga di Casalgrande.

La presenza di Zingaretti a Bibbiano va letta non solo come riconoscimento dell’importanza della Festa distrettuale, ma anche come segnale di vicinanza ai cittadini di un territorio che non hanno nessunissima colpa per essere additati a livello nazionale come il “paese degli orchi” per il solo fatto di essere sede dell’Unione Comuni Val d’Enza, i cui servizi sociali sono al centro dell’inchiesta “Angeli e demoni” relativa alle psicoterapie effettuate presso il servizio “La Cura”, agli affidi di minori, e alle violazioni delle normative sugli appalti.