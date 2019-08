UnipolSai acquisisce il 100% di Car Server per 96 milioni di euro

REGGIO EMILIA – UnipolSai ha acquisito il 100% di Car Server per 96 milioni di euro. Si è così concretizzata la “manovra di avvicinamento” che già da tempo la compagnia assicurativa italiana (operativa dal 2014 con sede a Bologna, parte del Gruppo Unipol) stava effettuando verso la società di noleggio a lungo termine e gestione flotte aziendali, completamente a capitale italiano, con sede a Villa Cella e guidata da Giovanni Orlandini.

Unipol ha chiuso il primo semestre 2019 con un utile di 740 milioni di euro: un + 14,9% rispetto allo stesso periodo del 2018, grazie all’effetto del consolidamento a patrimonio netto della quota del 19,9% in Bper. La controllata UnipolSai ha siglato anche un accordo sindacale per 750 uscite incentivate e 300 assunzioni.

Car Server, uno dei principali operatori attivi sul mercato italiano nel suo settore, è stata costituita nel 1994 su impulso del Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo di Reggio, che con il 52,3% deteneva la maggioranza.

“Car Server è entrata nel gruppo ieri, abbiamo acquisito la totalità delle azioni e la consolidiamo dalla prossima trimestrale. Da oggi cominciamo a lavorarci per farla entrare nel nostro piano di sviluppo: a noi interessa la piattaforma su cui impianteremo il progetto che, con la forza del gruppo Unipol, sarà completamente diverso”. Così Carlo Cimbri riguardo l’acquisizione, interpellato sull’operazione durante la conference call con gli analisti sui conti semestrali. “Fa parte dell’evoluzione di Unipol sugli ecosistemi, in questo caso su quello della mobilità, che avevamo annunciato col nuovo piano. Il noleggio a lungo termine per ora è sviluppato solo sul segmento corporate: ci serviva una società che ci facesse da acceleratore per le nostre strategie e che evolverà in forma diversa dall’attuale”, ha precisato Cimbri ricordando che Car Server ha circa 50mila auto a noleggio e ha chiuso il 2018 con ricavi di circa 300 milioni e un utile di 4 milioni (era stato di 13 milioni nel 2017 grazie a un beneficio fiscale).