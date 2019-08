Inchiesta affidi, Carletti rimane agli arresti domiciliari

REGGIO EMILIA – Il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti rimane agli arresti domiciliari. Dopo i giudici del Riesame, anche quelli d’appello hanno respinto la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dall’avvocato difensore Giovanni Tarquini.

Carletti è indagato per abuso d’ufficio (e non per i reati che interessano direttamente i bambini dati in affido) ed era stato arrestato il 27 giugno scorso nell’ambito dell’inchiesta “Angeli e Demoni” del sostituto procuratore di Reggio Emilia Valentina Salvi. Il giudice delle indagini preliminari e poi il Riesame hanno ritenuto che i domiciliari fossero la misura adeguata per l’esponente politico. Era stata revocata l’analoga misura per lo psicoterapeuta Claudio Foti, mentre restano ai domiciliari sua moglie Nadia Bolognesi e la responsabile dei servizi sociali della Val d’Enza, le altre due maggiori indagate dell’indagine.