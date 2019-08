Stazione, parte l’offensiva delle forze dell’ordine

REGGIO EMILIA – Cittadini e associazioni sono stufi: chi vive in zona stazione a Reggio Emilia continua a non sentirsi sicuro. E allora ecco che il questore Antonio Sbordone corre ai ripari. Per la prossima settimana sono stati decisi servizi di controllo a tappeto in zona stazione e piazzale Europa. Tutte le strutture interne della Questura contribuiranno e ‘sul campo’ ci saranno anche uomini del Reparto prevenzione crimine Emilia-Romagna occidentale, unita’ cinofile e agenti della Polizia municipale.

Per effettuare i servizi, informa la Questura, “gia’ da oggi sara’ messa in campo una eccezionale aliquota di uomini e mezzi della Polizia di Stato”. La stretta durera’ 15 giorni con “la presenza costante tutti i giorni oltre di personale della Polizia della Questura, della Polfer e del Comando della Polizia municipale di Reggio Emilia”. Il posto di Polizia di via Turri “rimane aperto a disposizione della cittadinanza”.

I controlli, aggiunge la Questura, “saranno improntati al contrasto delle attivita’ di spaccio di sostanze stupefacenti, prostituzione e degrado urbano, nonche’ alla prevenzione di episodi di microcriminalita’, allo scopo di garantire, nell’approssimarsi del rientro dei cittadini dalle ferie, una maggiore sicurezza e vivibilita’ alla cittadinanza”. E i cittadini vengono invitati a “segnalare eventuali situazioni di criticita’ o che destano particolari preoccupazioni, in modo tale da consentire che i servizi vengano tarati in massima aderenza alle reali esigenze dei cittadini”.