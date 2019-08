Scandiano, entrava in ospedale per dormire e rubare: denunciato

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Oramai stava diventando un vero e proprio mistero: dal 16 agosto sconosciuti entravano nell’ospedale Magati di Scandiano rubando, nei vari reparti, generi alimentari e beni di dipendenti e malati. Ma non solo: forzavano anche le porte delle camere del reparto Day Hospital e passavano la notte dormendo sui letti.

Il responsabile è stato ora identificato in un 21enne incensurato del paese che, da quattro mesi, per litigi con i genitori era uscito di casa vivendo all’addiaccio. I carabinieri di Scandiano l’hanno sorpreso mentre dormiva all’interno del parco della Resistenza con le coperte che erano state sottratte dal pronto soccorso in uno dei vari raid furtivi consumati al Magati.

Un indizio, quello delle coperte, a cui si sono aggiunti altri elementi: in sua disponibilità aveva anche un orologio rubato ad un’infermiera. Portato in caserma, il giovane ha confessato e ha ammesso le sue responsabilità. E’ stato denunciato per furto aggravato e continuato.