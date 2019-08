San Polo, auto come ariete contro il Sigma

SAN POLO (Reggio Emilia) – Furto da migliaia di euro al Sigma di San Polo in via Rampognani. Stanotte i ladri, utilizzando un’auto come ariete, a bordo della quale sono poi fuggiti, hanno sfondato la porta di ingresso del supermercato e sono entrati nei locali che ospitano l’attività commerciale dove, dopo aver raggiunto gli uffici amministrativi, hanno portato via la cassaforte contenente documenti e danaro per varie migliaia di euro. I danni, nell’ordine di varie migliaia di euro, sono ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di San Polo per furto aggravato contro ignoti.