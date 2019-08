A fuoco 400 pallet, i carabinieri indagano

BIBBIANO (Reggio Emilia) – Rogo all’azienda Safi di Corniano, frazione di Bibbiano; indagano i carabinieri. Poco dopo le 23,00 di ieri (2 agosto) i Vigili del Fuoco sono intervenuti con alcune squadre del comando di Reggio in via Luigi Longo 9, a Bibbiano, dove si era sviluppato un incendio nelle pertinenze dell’area cortiliva dell’azienda di Mirca Pomarelli e Evita Papotti. La ditta è specializzata proprio nella produzione di bancali.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Bibbiano, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco. Giunti sul posto accertavano che per cause accidentali ancora all’esatto vaglio si sviluppava un incendio nell’area aziendale che interessava circa 400 bancali di legno, che sono andati distrutti. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco.

Sui fatti sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Bibbiano per accertare l’esatta natura dell’incendio.