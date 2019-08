Rio Saliceto, incendio in appartamento: tre intossicati

RIO SALICETO (Reggio Emilia) – Incendio in un appartamento al secondo piano in via Ludovico Ariosto 9 a Rio Saliceto all’una e mezza circa di questa notte. Il rogo si è sviluppato nella sala a causa di un probabile surriscaldamento del climatizzatore.

In casa c’erano tre persone che sono state portate in ospedale per una lieve intossicazione da fumo, ma che ora stanno bene. L’appartamento è stato danneggiato nella zona dell’ingresso. Tre le squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute sul posto, di cui una da Carpi