Reggio Emilia, dove andare nel fine settimana

REGGIO EMILIA – Fine settimana ricco di appuntamenti in città e provincia. Pubblichiamo un elenco dei principali eventi ricordandovi che la data di pubblicazione è quella di venerdì 23 agosto e che gli eventi vanno fino a domenica 25 agosto.

San Polo: torna a San Polo lo “Street Food & Music Festival”. In occasione della tradizionale fiera d’agosto, giunta alla 443° edizione, da venerdì a domenica sono in programma tre giorni di cibo da strada, mercato straordinario, concerti, mostre e luna park. Fulcro degli eventi sarà piazza Matteotti, in cui i cuochi itineranti serviranno specialità gastronomiche provenienti da tutta Italia: arrosticini abruzzesi, panzerotti pugliesi, caciocavallo impiccato, plin piemontesi e specialità alla griglia, ma anche piatti di cucina etnica, come quella thailandese, e altre prelibatezze. Sempre nella piazza centrale, ogni sera, è previsto uno spettacolo musicale ad ingresso gratuito.

Cavriago: torna anche quest’anno “Congo and Love”, la serata benefica di raccolta fondi per i bambini del centro Bethanie di Uvira. L’iniziativa è in memoria di Silvano Morini e si terrà domenica nel giardino del Golden Music a Cavriago, in via Arduini 3. Alle 21 rinfresco a offerta libera, con prenotazione obbligatoria. A seguire accompagnamento con la musica anni ’80 e ’90 di “dj Irish”, direttamente dal Marabù. Per informazioni e prenotazioni 328/9417928 o 349/7086599.

Albinea: Il festival per piccoli lettori all’aria aperta “Libr’Aria” festeggia l’11° anno di vita e lo farà proponendo un programma ricco di iniziative, ospiti e laboratori. Da venerdì 23 a domenica 25 agosto Albinea si trasformerà nel regno dei libri per bambini attraverso un evento che attrae da anni centinaia di piccoli lettori che, accompagnati dalle loro famiglie, hanno la possibilità di partecipare a laboratori, incontrare i migliori autori e illustratori sulla piazza, dialogare con loro o semplicemente lasciar galoppare la fantasia ascoltando le letture di libri straordinari. Il tutto nelle meravigliose cornici del Parco dei Frassini e della biblioteca Pablo Neruda.

Brescello: torna a Brescello la sagra di San Genesio, patrono di Brescello, che si svolgerà come da tradizione in piazza Matteotti. Il programma si è aperto giovedì ma la manifestazione entra nel vivo venerdì: alle 19.30 la tradizionale cena sarà accompagnata dal duo composto da Paolo Panigari e Fabiano Corsi mentre alle 21 si terrà un tributo a Renato Zero. Domani sera la cena sarà accompagnata dalla miniband e dagli allievi della scuola di musica “Amici di Valerio”, con brani di musica pop e italiana, poi alle 21 è in programma il concerto dei “Paradise circus”, che suonerà brani di musica soul, funky e pop con l’esibizione di Ethan Bonini, Eoin Setti, Pietro Vecchi, Thomas Alghisi, Marco Cilloni, Franco Bernardi, Martino Mora e Cesare Panizzi. La giornata sarà preceduta, nel pomeriggio, dalla 21esima edizione della camminata di Peppone e Don Camillo con ritrovo al centro sportivo e partenza alle 18.15. La sagra si concluderà domenica: in questa giornata il ristorante – come sempre gestito dai volontari della proloco – sarà in funzione a pranzo e non a cena, alle 8 scatterà il mercatino del riuso e alle 21 si terrà il concerto tributo a Lucio Battisti.

Luzzara: torna Indaco, la manifestazione, giunta quest’anno alla VI edizione e che si svolgerà sulle rive del fiume Po, a Luzzara sabato e domenica con una grande offerta di intrattementi olistici, meditazioni, musica, mercatino handmade, concerti, danze e ristorazione. Per l’occasione questa edizione sarà plastic free e il programma comprende conferenze che tratteranno il tema, appunto, della plastica. Sabato e domenica al tramonto si terrà poi “Suoni sull’acqua”, grande concerto sul fiume con strumenti a 432 hertz: tromba douduk, chitarre e tastiere saranno accompagnate da una splendida voce aulica per salutare il sole. Per informazioni e il programma dettagliato consultare il sito www.indaco432hz.it o telefonare al numero 335/6317025

Baiso: una serata con musica e abiti anni ’70 e ’80. È in programma sabato a Baiso in piazza Don Dossetti, affacciata sulla valle dei calanchi. Dalle 20 infatti apriranno gli stand gastronomici, fra cui il “caminito” dedicato alla carne argentina, oltre ai bar che funzioneranno sino a notte. Dopo di che toccherà parlare alla musica, con dj Mambro, dj Irish e lo spettacolo di drag queen con Asia. È gradito abbigliamento a tema.

Toano: fine settimana di festa per la Croce Rossa di Toano. Sabato e domenica la storica associazione di volontariato e soccorso toanese arriva ai 28 anni di attività e per l’occasione organizza una due giorni di cibo e musica al Cavolaforum di Cavola, viste le fosche previsioni meteo.

Casina: tre giorni di cibo e musica per salutare l’estate. Vanno in scena da venerdì a domenica a Paullo di Casina con l’edizione 2019 della fiera di Costaferrata. Si inizia oggi con l’apertura della birreria con panini e carne alla griglia unita al concerto dei Morselli’s. Domani si riprende con il ristorante tradizionale, con i piatti classici emiliani e con lo spettacolo comico di Gianpaolo Cantoni, prima del dj set conclusivo. Domenica alle 10 messa per il patrono alla pieve di Paullo, a pranzo si mangia con menù fisso con specialità locali e alle 17 ci saranno animazioni per bambini, prima di tornare a cena col ristorante tradizionale e chiudere col ballo liscio dell’orchestra di Loredana Ferrari.

Carpineti: come ogni anno sarà la “Camminata attraverso Marola” in programma per domenica 25 agosto a chiudere in bellezza il programma estivo promosso dall’Associazione Turistica ProMarola. La gara podistica giunta alla sua 29ªedizione è valida come prova per il campionato Gran Prix Uisp-Re 2019 e potrà essere vissuta anche in versione non competitiva da tutti i villeggianti e gli appassionati della corsa. Sarà dunque un vero momento di sport e di festa per tutte le età che si svolgerà anche in caso di maltempo. Il ritrovo è fissato alle 8 in piazza Giovanni da Marola, la partenza alle 9.30. Per la gara competitiva le iscrizioni si possono effettuare sul portale www.atleticando.net entro venerdì oppure fino a 10 minuti prima della partenza.

Carpineti: tre giorni dedicati alla tradizione, alla storia, alle frazioni. E alle bici. Sarà un’edizione a due ruote la Fiera di San Vitale di Carpineti, in programma da venerdì a domenica. Si tratta del principale evento estivo del paese, un classico per tutta la zona montana. Si partirà oggi alle 20.45 con la gran sfilata delle frazioni in sella alle bici. Dopo l’esordio, la fiera entrerà nel vivo sabato e domenica, con il mercato ambulante lungo la strada principale e la “piazza dei sapori” in piazza della Repubblica.

Castelnovo Monti: vini, birre fresche, cibi di strada e il ristoro offerto dagli alberi secolari. Prosegue venerdì e sabato a Castelnovo Monti i Calici in Pineta, una delle manifestazioni enogastronomiche più apprezzate negli ultimi anni nel cartellone estivo del paese capodistretto della montagna reggiana.

Ventasso: una cena a base di tortelli per sostenere la Croce Verde Alto Appennino, pubblica assistenza attiva in gran parte del crinale reggiano. È questo l’evento che si terrà domani a Talada di Cervarezza. L’appuntamento è alle 19.30 al campo sportivo per una cena a base di tortelli, con vari ripieni e condimenti. A seguire, musica dal vivo con gli “M & L”. Per informazioni e prenotazioni, telefonare al numero 338/1084816 oppure al 339/7983628.