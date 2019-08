Anziana scippata della collana nel cortile di casa

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Una nonnina è stata rapinata nel giardino della sua abitazione da una donna che le ha strappato dal collo una catenina d’oro per poi scappare a bordo di un’auto condotta da un complice. Una bruttissima vicenda che ha avuto come vittima una gentile pensionata di 80 anni di Novellara. I malviventi, incuranti delle conseguenze dello scippo, non si sono fatti scrupolo di colpire con violenza un’anziana sola. Sul caso i carabinieri di Novellara hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto con strappo.

I due malviventi sono entrati in azione venerdì poco dopo le 10.30 quando la anziana, mentre si trovava nel cortile di casa, è stata raggiunta da una donna che con il pretesto di chiedere un’informazione è entrata nel giardino e l’ha avvicinata, per poi strapparle la catenina in oro dal collo. Infine, mentre la vittima si lamentava, è fuggita balzando a bordo dell’auto del complice. Quindi l’allarme al 112, con i carabinieri che raccoglievano la denuncia avviando le ricerche della ladra riuscita per ora a dileguarsi.