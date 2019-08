Montecchio, affitta casa per vacanze ma è una truffa: denunciato

MONTECCHIO (Reggio Emilia) – Un 26enne pregiudicato di Melito (Napoli) è stato denunciato per truffa nei confronti di una 55enne di Montecchio a cui ha affittato una casa al mare a Cervia, incassando la caparra e sparendo poi nel nulla.

L’uomo, grazie a un noto sito di annunci, affittava via internet per il periodo estivo appartamenti e case indipendenti nelle più belle località balneari tra cui la riviera romagnola. Una volta ricevuta la caparra, generalmente di 200 euro, il locatario non dava più notizie di sé sparendo nel nulla.

In questo modo il truffatore partenopeo ha raggirato decine di cittadini in tutte le parti d’Italia monetizzando caparre di 200 euro l’una per svariate migliaia di euro come accertato dai carabinieri di Montecchio che hanno condotto le indagini.

La tecnica usata era sempre la stessa: un annuncio trappola con importi per affitti di case al mare nelle più belle località della riviera romagnola nel periodo estivo a prezzi convenienti: nel caso in specie 500 euro per i mesi di giugno, luglio e agosto in un’abitazione di Cervia.

La 55enne di Montecchio ha versato la caparra di 200 euro, ma poi, non ricevendo più notizie, ha capito di essere rimasta vittima di una truffa e si è rivolta ai carabinieri di Montecchio che, grazie ad indagini telematiche sono risaliti al 26enne di Melito scoprendo che la truffa alla malcapitata non era l’unica portata a compimento.

L’analisi dell’estratto conto della carta prepagata del truffatore ha rivelato una serie innumerevoli di versamenti di caparre con un saldo di svariate migliaia di euro.