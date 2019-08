Momo diventa professionista, per lui contratto quadriennale

REGGIO EMILIA – Pallacanestro Reggiana ha raggiunto un accordo di durata quadriennale con l’atleta italo-senegalese Mouhamet Rassoul Diouf, ala classe 2001 di 206 centimetri.

Diouf ha iniziato il suo percorso di crescita tre stagioni fa nel settore giovanile biancorosso e già nella passata annata ha giocato 16 minuti complessivi in Serie A, andando sei volte a referto. Inoltre, è stato anche convocato dalla Nazionale Under 18 azzurra.

“Siamo soddisfatti di aver inserito nell’organico della prima squadra un altro prodotto del nostro Settore Giovanile – questo il commento del direttore sportivo Alessandro Frosini – Momo è un giocatore con un indubbio potenziale, che ha già fatto intravedere nella passata stagione. Da ora in poi dovrà lavorare ancora di più per poter crescere e passare dall’essere una giovane promessa ad un giocatore vero, tramite l’impegno ed il sacrificio quotidiano”.

“Sono molto contento di intraprendere la mia carriera professionistica con la maglia della Pallacanestro Reggiana – ha dichiarato Diouf – voglio ringraziare tutto lo staff tecnico del Settore Giovanile e della prima squadra e la società biancorossa per la fiducia che hanno riposto in me. Ci tenevo anche a ringraziare la mia famiglia, senza di loro non sarei qui. Questo è per me un punto di partenza e lavorerò per migliorare ogni giorno”.