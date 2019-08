REGGIO EMILIA – Tamponamento e auto a fuoco mandano in tilt il traffico sulla via Emilia per Modena a Masone. Verso le 15,30 una Volkswagen Golf ha tamponato una Opel station wagon. Nel sinistro sono stati coinvolti, in tutto, quattro mezzi: due auto, un furgone e un tir che stavano procedendo in direzione Modena.

Le due macchine hanno preso fuoco, ma, per fortuna, entrambi i conducenti sono riusciti ad abbandonare in tempo gli abitacoli.

Foto 2 di 2



Sul posto i soccorsi inviati dal 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e la polizia locale. Il tratto, attualmente, è a senso unico alternato per permettere la pulizia della sede stradale.