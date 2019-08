Il decreto Sicurezza Bis incassa l’ultimo via libera dal Parlamento

ROMA (Italia) – Il decreto Sicurezza Bis ha incassato l’ultimo via libera del Parlamento e con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale sarà legge: il Senato ha votato la fiducia posta dal Governo con 160 voti favorevoli, 57 voti contrari e 21 astenuti. Fratelli d’Italia, come preannunciato, si è astenuta. Forza Italia non ha partecipato al voto pur rimanendo in Aula. I presenti sono stati 289, i votanti 238, la maggioranza era a 109. Tra gli assenti tutti e sei i senatori a vita, Umberto Bossi (per motivi di salute) e cinque pentastellati: Virginia La Mura, Matteo Mantero, Michela Montevecchi, Lello Ciampolillo, Elena Fattorie Bogo Deledda (problemi di salute).

Il dl Sicurezza bis è stato accolto da un applauso dei senatori della maggioranza mentre qualche protesta si è levata dai banchi del Pd.

“Il decreto Sicurezza bis, più poteri alle forze dell’ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e camorristi, è legge. Ringrazio voi, gli Italiani e la Beata Vergine Maria”. Così su Facebook il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato il sì.

Il dl Sicurezza bis è stato accolto da un applauso dei senatori della maggioranza mentre qualche protesta si è levata dai banchi del Pd. “Il decreto Salvini è passato, l’Italia è più insicura. Grazie agli schiavi 5 stelle la situazione nelle città e nei quartieri rimarrà la stessa, anzi peggiorerà. Il crimine ringrazia, le persone sono sempre sole e le paure aumentano. Salvini ci campa”. Così ha commentato l segretario del Pd Nicola Zingaretti, aggiungendo che nel Dl non si parla di lotta alla mafia.